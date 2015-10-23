После начала авиаударов России по ИГ в Сирию вернулись 800 тысяч беженцев

Баку. 23 октября. REPORT.AZ/ После начала ударов авиации ВКС РФ по объектам ИГ в Сирию вернулись сотни тысяч беженцев. Об этом было заявлено членам российской парламентской делегации, которая в пятницу прибыла в Дамаск, информирует Report со ссылкой на Интерфакс.

Как сообщил находящийся в Дамаске глава комитета Госдумы по собственности Сергей Гаврилов, сославшись на беседу с верховным муфтием, Ахмад Бадр эд-Дин Хассун (верховный муфтий Сирии - ИФ) поблагодарил Россию за помощь в борьбе с террористами. Верховный муфтий также сообщил, что с момента первых российских авиаударов по позициям экстремистов в Сирию вернулись более 800 тысяч беженцев.

Как уточняет пресс-служба депутата, встреча членов российской делегации с верховным муфтием Сирии состоялась в первый день их пребывания в Дамаске.

В состав делегации входят координатор межфракционной депутатской группы по защите христианских ценностей Гаврилов, сенатор Дмитрий Саблин и депутат Госдумы Александр Ющенко.

В целом, рассказал депутат, встреча была посвящена обсуждению вопросов духовного взаимодействия Сирии и России, оказания гуманитарной помощи, борьбы с экстремизмом.

Обсуждалась и возможность отдыха сирийских детей-сирот в России, отметил С.Гаврилов. Он напомнил, что в 2014 году почти 100 воспитанников православных приютов из Сирии, а также ученики школ-интернатов для детей погибших военнослужащих две недели отдыхали в детском оздоровительном лагере в Подмосковье.