После крушения лодки с мигрантами в водах Таиланда и Малайзии обнаружены 11 погибших
Другие страны
- 10 ноября, 2025
- 11:09
Число подтвержденных погибших после крушения лодки с представителями преследуемой мусульманской общины рохинджа из Мьянмы у побережья между Таиландом и Малайзией возросло до 11 человек.
Об этом передает Report со ссылкой на Reuters.
Предполагается, что на борту перевернувшегося судна находилось около 70 человек.
Власти Малайзии сообщили, что статус еще одной лодки с 230 пассажирами остается неясным, добавив, что на данный момент найдены 13 выживших, в основном рохинджа.
Власти Таиланда заявили, что обнаружили четыре тела, в том числе двух детей, что является дополнением к семи телам, обнаруженным морским агентством Малайзии.
