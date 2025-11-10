Miqrantları daşıyan qayığın aşması nəticəsində 11 nəfərin meyiti tapılıb

İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları
    Digər ölkələr
    • 10 noyabr, 2025
    • 11:27
    Tailand və Malayziya sahilləri arasında Myanmadan olan rohinca icmasının nümayəndələrini daşıyan qayığın aşması nəticəsində ölənlərin sayı 11 nəfərə çatıb.

    Bu barədə "Report" "Reuters"ə istinadən xəbər verir.

    Qayıqda təxminən 70 nəfərin olduğu güman edilir.

    Malayziya hökuməti içərisində 230 sərnişinin olduğu başqa bir qayığın taleyinin qeyri-müəyyən qaldığını bildirərək, hazırda 13 nəfərin sağ tapıldığını bildirib.

    Tailand hökuməti Malayziya Dəniz Agentliyinin aşkarladığı 7 meyitdən başqa, ikisi uşaq olmaqla daha 4 meyitin aşkar edilməsi barədə məlumat verib.

    Tailand Malayziya miqrant
    После крушения лодки с мигрантами в водах Таиланда и Малайзии обнаружены 11 погибших
    Eleven found dead in Thai-Malaysia search after Rohingya migrant boat sinks

