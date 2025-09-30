Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025

    Посла ЮАР в Париже обнаружили мертвым

    Другие страны
    • 30 сентября, 2025
    • 16:15
    Посла ЮАР в Париже обнаружили мертвым

    Посол ЮАР во Франции Эмманюэля Мтетва обнаружен мертвым в Париже.

    Как передает Report, об этом передает Le Parisien.

    Его тело было найдено рядом с отелем Hyatt недалеко от Триумфальной арки.

    Как сообщает Le Figaro, по предварительным данным прокуратуры, он выпрыгнул из окна.

    "Он забронировал номер на 22-м этаже, и защищенное окно было разбито", - сообщили в прокуратуре.

    Франция ЮАР посол Эмманюэль Мтетва
    Cənubi Afrika Respublikasının Fransadakı səfiri ölü tapılıb

    Последние новости

    16:41

    Эльмир Мусаев: Для SOCAR Green одним из главных вызовов остается оптимизация энергосети

    Энергетика
    16:40

    Азербайджан разрешил импорт термообработанной мясной продукции из Бразилии

    АПК
    16:38

    В Чехию запретят въезд владельцам дипломатических и служебных паспортов России

    Другие страны
    16:33

    В Норвегии полиция задержала двух туристов по подозрению в запуске дрона

    Другие страны
    16:30

    Эльнур Алиев: Водные ресурсы Азербайджана в разы меньше, чем у Грузии и Армении

    Инфраструктура
    16:29
    Фото

    Джейхун Байрамов обсудил международную безопасность с представителем США

    Внешняя политика
    16:27
    Фото

    Азербайджанский стрелок завоевал серебряную медаль на III Играх СНГ - ОБНОВЛЕНО

    Индивидуальные
    16:25

    Глава Минтранса Германии потерял сознание во время заседания кабмина

    Другие страны
    16:25

    Кредитные вложения в экономику Азербайджана выросли на 10,2%

    Финансы
    Лента новостей