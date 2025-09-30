Посла ЮАР в Париже обнаружили мертвым

Посол ЮАР во Франции Эмманюэля Мтетва обнаружен мертвым в Париже.

Как передает Report, об этом передает Le Parisien.

Его тело было найдено рядом с отелем Hyatt недалеко от Триумфальной арки.

Как сообщает Le Figaro, по предварительным данным прокуратуры, он выпрыгнул из окна.

"Он забронировал номер на 22-м этаже, и защищенное окно было разбито", - сообщили в прокуратуре.