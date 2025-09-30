Cənubi Afrika Respublikasının Fransadakı səfiri ölü tapılıb
Digər ölkələr
- 30 sentyabr, 2025
- 16:19
Cənubi Afrika Respublikasının Fransadakı səfiri Emmanuel Mtetva paytaxt Parisdə ölü tapılıb.
"Report" xəbər verir ki, bunu "Le Parisien" məlumat verib.
Onun meyiti Zəfər Tağının yaxınlığında yerləşən "Hyatt" hotelinin yanında aşkarlanıb.
İlkin məlumata görə, diplomat 22-ci mərtəbədən yerə tullanıb.
Son xəbərlər
16:35
Azərbaycan HDQ nümayəndə heyəti "SEAFUTURE 2025" beynəlxalq sərgisində iştirak edirHərbi
16:26
Foto
Azərbaycan və Bolqarıstan sualtı arxeoloji irsin araşdırılması üzrə birgə ekspedisiya apara bilərMədəniyyət siyasəti
16:25
Azərbaycanda geniş mənada pul kütləsi 6 % artıbMaliyyə
16:19
Foto
Ceyhun Bayramov ABŞ rəsmisi ilə beynəlxalq təhlükəsizliyi müzakirə edibXarici siyasət
16:19
Cavid Həsənov: "Ümid edirəm ki, növbəti yarışlarda qızıl medal qazanacağam"Fərdi
16:19
Cənubi Afrika Respublikasının Fransadakı səfiri ölü tapılıbDigər ölkələr
16:18
Agentlik: Su şəbəkəsinə qoşulma tam elektron qaydada həyata keçirilirİnfrastruktur
16:11
"Səbail" heyətini legioner futbolçu ilə gücləndiribFutbol
16:10