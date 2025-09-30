İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025
    İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025

    Cənubi Afrika Respublikasının Fransadakı səfiri ölü tapılıb

    Digər ölkələr
    • 30 sentyabr, 2025
    • 16:19
    Cənubi Afrika Respublikasının Fransadakı səfiri ölü tapılıb

    Cənubi Afrika Respublikasının Fransadakı səfiri Emmanuel Mtetva paytaxt Parisdə ölü tapılıb.

    "Report" xəbər verir ki, bunu "Le Parisien" məlumat verib.

    Onun meyiti Zəfər Tağının yaxınlığında yerləşən "Hyatt" hotelinin yanında aşkarlanıb.

    İlkin məlumata görə, diplomat 22-ci mərtəbədən yerə tullanıb.

    Cənubi Afrika Respublikası Fransa Paris
    Посла ЮАР в Париже обнаружили мертвым

    Son xəbərlər

    16:35

    Azərbaycan HDQ nümayəndə heyəti "SEAFUTURE 2025" beynəlxalq sərgisində iştirak edir

    Hərbi
    16:26
    Foto

    Azərbaycan və Bolqarıstan sualtı arxeoloji irsin araşdırılması üzrə birgə ekspedisiya apara bilər

    Mədəniyyət siyasəti
    16:25

    Azərbaycanda geniş mənada pul kütləsi 6 % artıb

    Maliyyə
    16:19
    Foto

    Ceyhun Bayramov ABŞ rəsmisi ilə beynəlxalq təhlükəsizliyi müzakirə edib

    Xarici siyasət
    16:19

    Cavid Həsənov: "Ümid edirəm ki, növbəti yarışlarda qızıl medal qazanacağam"

    Fərdi
    16:19

    Cənubi Afrika Respublikasının Fransadakı səfiri ölü tapılıb

    Digər ölkələr
    16:18

    Agentlik: Su şəbəkəsinə qoşulma tam elektron qaydada həyata keçirilir

    İnfrastruktur
    16:11

    "Səbail" heyətini legioner futbolçu ilə gücləndirib

    Futbol
    16:10

    Elmir Musayev: "SOCAR Green" üçün əsas çağırışlardan biri şəbəkənin optimallaşdırılmasıdır"

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti