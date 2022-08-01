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Посла России в Швеции вызвали в МИД королевства

Посла России в Швеции вызвали в МИД королевства Посол РФ в Швеции Виктор Татаринцев был вызван в понедельник в МИД королевства.
Другие страны
1 августа 2022 г. 23:54
Посла России в Швеции вызвали в МИД королевства

Посол РФ в Швеции Виктор Татаринцев был вызван в понедельник в МИД королевства.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом корреспонденту ТАСС сообщили в диппредставительстве.

"Мы можем подтвердить, что МИД вызывал посла. Но не можем комментировать деталей беседы", - сообщили в посольстве.

Как сообщила ранее газета Dagens Nyheter, с требованием вызвать посла России в МИД в связи с опубликованным дипломатами комментарием по поводу гибели 28-летнего шведа, воевавшего в Украине на стороне ВСУ, выступили парламентские партии. Однако МИД Швеции сначала заявил, что не планирует такой меры в отношении главы российского диппредставительства, хотя в понедельник ведомство подтвердило, что намерено на этой неделе вызвать представителя посольства РФ.

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