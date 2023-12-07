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Посла РФ в Лондоне вызвали в МИД Великобритании

Посла РФ в Лондоне вызвали в МИД Великобритании Посол России в Лондоне Андрей Келин был вызван в британский МИД.
Другие страны
7 декабря 2023 г. 15:51
Посла РФ в Лондоне вызвали в МИД Великобритании

Посол России в Лондоне Андрей Келин был вызван в британский МИД.

Как передает Report, об этом сообщил в четверг телеканал Sky News.

"ФСБ, службу безопасности России, обвинили в постоянных попытках вмешаться в политический процесс Великобритании… Российский посол в Великобритании был вызван в МИД", - говорится в сообщении телеканала.

По словам замминистра иностранных дел Великобритании Лео Докерти, что ФСБ РФ ставила под угрозу частные разговоры высокопоставленных политиков и госслужащих, передает телеканал.

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