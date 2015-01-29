​Португалия утвердила закон, предоставляющий сефардам гражданство

Баку. 29 января. REPORT.AZ/ В этот четверг правительство Португалии одобрило законопроект, предоставляющий сефардам, потомкам евреев, изгнанных с Пиренейского полуострова 500 лет тому назад, право на получение гражданства без необходимости отказа от другого подданства.

Как передает Report со ссылкой на Associated Press, заявки желающих будут рассматриваться местными еврейскими организациями, а также правительственными структурами.

Согласно данным, предоставленным архивами, в 1492 году около 80 000 евреев, изгнанных из Испании, пересекли границу и нашли пристанище в соседней стране – Португалии.

Португальский король предоставил им убежище, однако спустя четыре года потребовал перейти в христианство или же покинуть страну. Еще через какое-то время был наложен запрет на выезд и введено принудительное крещение для евреев.

Отметим, что в рамках законопроекта, утвержденного правительством Испании в июне 2014 года, для получения испанского гражданства необходимо иметь соответствующую справку от Федерации еврейских общин Испании или от раввина в стране проживания. Следует также выдержать экзамен на знание испанской культуры.