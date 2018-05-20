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    Порошенко заявил, что Украина выйдет из некоторых договоров в рамках СНГ

    Баку. 20 мая. REPORT.AZ/ Украина выйдет из международных договоров, заключенных в рамках СНГ, которые не отвечают национальным интересам.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в воскресенье заявил президент Петр Порошенко во время выступления в заповеднике "Быковнянские могилы" возле Киева.

    "Сейчас мы внимательно просмотрим все международные договоры, заключенные в рамках СНГ, и выйдем из тех, в которых найдем хотя бы малейшее несоответствие нашим украинским национальным интересам", - сказал он.

    По словам Порошенко, Украина рассматривала СНГ исключительно как инструмент цивилизованного развода после распада СССР. При этом президент напомнил, что "Украина не ратифицировала устав СНГ, так и не стала и не собиралась становиться полноценной участницей СНГ".

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