Порошенко заявил, что Украина выйдет из некоторых договоров в рамках СНГ

Баку. 20 мая. REPORT.AZ/ Украина выйдет из международных договоров, заключенных в рамках СНГ, которые не отвечают национальным интересам.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в воскресенье заявил президент Петр Порошенко во время выступления в заповеднике "Быковнянские могилы" возле Киева.

"Сейчас мы внимательно просмотрим все международные договоры, заключенные в рамках СНГ, и выйдем из тех, в которых найдем хотя бы малейшее несоответствие нашим украинским национальным интересам", - сказал он.

По словам Порошенко, Украина рассматривала СНГ исключительно как инструмент цивилизованного развода после распада СССР. При этом президент напомнил, что "Украина не ратифицировала устав СНГ, так и не стала и не собиралась становиться полноценной участницей СНГ".