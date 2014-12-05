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    Порошенко и Байден обсудили финансовую помощь Украине

    Темой разговора стал также вопрос привлечения средств Международного валютного фонда

    Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с вице-президентом США Джозефом Байденом, обсудив сотрудничество в разных сферах, сообщает пресс-служба Петра Порошенко.

    По данным пресс-службы Порошенко, собеседники обсудили вопросы военно-технического сотрудничества и возможности реализации альтернативных сценариев поставки энергоносителей.

    Байден заявил о готовности США рассматривать дальнейшую экономическую и финансовую поддержку Украины, говорится в сообщении.

    Темой разговора стал также вопрос привлечения средств Международного валютного фонда. В сообщении пресс-службы отмечается, что на следующей неделе делегация министерства финансов США прибудет в Киев, чтобы обсудить экономическую помощь Украине.

    Стороны обсудили также гуманитарную ситуацию на Донбассе, в частности решение Киева приостановить социальные выплаты в регионе, а также возможности поставки гуманитарной помощи, сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости".

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