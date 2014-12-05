Порошенко и Байден обсудили финансовую помощь Украине

По данным пресс-службы Порошенко, собеседники обсудили вопросы военно-технического сотрудничества и возможности реализации альтернативных сценариев поставки энергоносителей.
Байден заявил о готовности США рассматривать дальнейшую экономическую и финансовую поддержку Украины, говорится в сообщении.
Темой разговора стал также вопрос привлечения средств Международного валютного фонда. В сообщении пресс-службы отмечается, что на следующей неделе делегация министерства финансов США прибудет в Киев, чтобы обсудить экономическую помощь Украине.
Стороны обсудили также гуманитарную ситуацию на Донбассе, в частности решение Киева приостановить социальные выплаты в регионе, а также возможности поставки гуманитарной помощи, сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости".
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