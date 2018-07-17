Помпео обсудит с американскими сенаторами проблемы отношений США и России

Баку. 17 июля. REPORT.AZ/ Госсекретарь США Майкл Помпео на будущей неделе выступит перед комитетом по иностранным делам Сената Конгресса США, который намерен обсудить с ним проблемы отношений между Соединенными Штатами и Россией.

Как передает Report, со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление главы этого комитета Роберта Коркера.

Коркер не назвал конкретную дату слушаний, на которых выступит Помпео.

Глава американской дипломатии выступит в Сенате вскоре после состоявшейся 16 июля в Хельсинки встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.