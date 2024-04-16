Польские спецслужбы заявили о прослушке более 500 политиков при помощи Pegasus

Польские спецслужбы использовали израильское шпионское программное обеспечение (ПО) Pegasus для прослушивания разговоров свыше 500 политиков в стране.

Польские спецслужбы использовали израильское шпионское программное обеспечение (ПО) Pegasus для прослушивания разговоров свыше 500 политиков в стране.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр-координатор спецслужб республики Томаш Семоняк в интервью телеканалу TVN24.

"Согласно тем данным, которые спецслужбы передали [министру юстиции], это немногим более 500 человек", - отметил министр. Он также сообщил, что было выявлено "слишком большое число необоснованных случаев" использования Pegasus.

13 февраля премьер-министр Польши Дональд Туск на совещании кабмина с президентом Анджеем Дудой, передав ему соответствующий документ, подтвердил широкое использование в стране Pegasus. Туск подчеркнул, что список пострадавших от прослушки политиков очень большой.

Ранее правительство Туска приняло решение провести расследование предполагаемого использования шпионского ПО при прежнем правительстве партии "Право и Справедливость". Законодатели одобрили состав комиссии, которая будет этим заниматься. Первое заседание комиссии состоялось 19 февраля. 15 марта председатель ПиС Ярослав Качиньский отверг обвинения в том, что спецслужбами велась прослушка экс-главы правительства Матеуша Моравецкого (2017-2023), о чем ранее сообщали польские СМИ.