О нас

Польские спецслужбы заявили о прослушке более 500 политиков при помощи Pegasus

Польские спецслужбы заявили о прослушке более 500 политиков при помощи Pegasus Польские спецслужбы использовали израильское шпионское программное обеспечение (ПО) Pegasus для прослушивания разговоров свыше 500 политиков в стране.
Другие страны
16 апреля 2024 г. 10:53
Польские спецслужбы заявили о прослушке более 500 политиков при помощи Pegasus

Польские спецслужбы использовали израильское шпионское программное обеспечение (ПО) Pegasus для прослушивания разговоров свыше 500 политиков в стране.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр-координатор спецслужб республики Томаш Семоняк в интервью телеканалу TVN24.

"Согласно тем данным, которые спецслужбы передали [министру юстиции], это немногим более 500 человек", - отметил министр. Он также сообщил, что было выявлено "слишком большое число необоснованных случаев" использования Pegasus.

13 февраля премьер-министр Польши Дональд Туск на совещании кабмина с президентом Анджеем Дудой, передав ему соответствующий документ, подтвердил широкое использование в стране Pegasus. Туск подчеркнул, что список пострадавших от прослушки политиков очень большой.

Ранее правительство Туска приняло решение провести расследование предполагаемого использования шпионского ПО при прежнем правительстве партии "Право и Справедливость". Законодатели одобрили состав комиссии, которая будет этим заниматься. Первое заседание комиссии состоялось 19 февраля. 15 марта председатель ПиС Ярослав Качиньский отверг обвинения в том, что спецслужбами велась прослушка экс-главы правительства Матеуша Моравецкого (2017-2023), о чем ранее сообщали польские СМИ.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Polish intelligence services say over 500 politicians wiretapped using Pegasus

Экслюзивные новости

Стефан Антич: Отношения между Баку и Белградом имеют устойчивую тенденцию к росту
Стефан Антич: Отношения между Баку и Белградом имеют устойчивую тенденцию к росту
16 апреля 2024 г. 11:42
Эксперт: СОР29 может стать краеугольным камнем в достижении климатических целей
Эксперт: СОР29 может стать краеугольным камнем в достижении климатических целей
16 апреля 2024 г. 11:32
Эксперт: Переход на водородную энергетику требует политических инициатив
Эксперт: Переход на водородную энергетику требует политических инициатив
15 апреля 2024 г. 15:03
Германия в этом году отказала в убежище 279 гражданам Азербайджана
Германия в этом году отказала в убежище 279 гражданам Азербайджана
10 апреля 2024 г. 12:48
Британский эксперт: Изменение климата - это затрагивающая всех и каждого глобальная проблема
Британский эксперт: Изменение климата - это затрагивающая всех и каждого глобальная проблема
9 апреля 2024 г. 14:32
Азеркосмос: Страховая выплата за спутник Azersky получена в полном объеме
"Азеркосмос": Страховая выплата за спутник Azersky получена в полном объеме
8 апреля 2024 г. 15:56
Гошгар Тахмазли: В Азербайджане будут созданы свободные от зоонозных заболеваний зоны
Гошгар Тахмазли: В Азербайджане будут созданы свободные от зоонозных заболеваний зоны
6 апреля 2024 г. 17:29
SOCAR создаст систему SCADA для экспорта газа
SOCAR создаст систему SCADA для экспорта газа
6 апреля 2024 г. 12:59
Драган Комич: Мобилизация финансовых ресурсов и сохранение экосистем - ключевые вопросы для COP29
Драган Комич: Мобилизация финансовых ресурсов и сохранение экосистем - ключевые вопросы для COP29
5 апреля 2024 г. 13:36
Министр: Для многих европейских стран доступ к азербайджанскому газу – критическая необходимость
ФотоМинистр: Для многих европейских стран доступ к азербайджанскому газу – критическая необходимость
4 апреля 2024 г. 10:15

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi