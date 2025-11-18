Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026 Азербайджан-США мозговые центры
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026 Азербайджан-США мозговые центры

    Польские спецслужбы заявили о причастности России к взрывам на ж/д

    Другие страны
    • 18 ноября, 2025
    • 14:48
    Польские спецслужбы заявили о причастности России к взрывам на ж/д

    Польские спецслужбы заявили о причастности России к произошедшим 16 ноября взрывам на железной дороге, через которую транспортируется помощь в Украину.

    Как передает Report, об этом сообщают западные СМИ со ссылкой на заявление пресс-секретаря министра безопасности Польши Яцека Добжинского.

    "Все указывает на то, что это Россия. Мы уже можем уверенно назвать это террористическим актом, инициированным спецслужбами с Востока", - заявил Добжинский.

    Он также подчеркнул, что расследование двух инцидентов на польской железной дороге на этом этапе должно оставаться конфиденциальным, чтобы обеспечить его эффективность.

    "Я не могу сказать, на каком этапе находятся офицеры, или над чем они сейчас работают, и какие нити они связывают или какие зацепки они анализируют. Российские спецслужбы очень хотели бы иметь эту информацию", - добавил он.

    Напомним, накануне премьер-министр Дональд Туск назвал взрывы на маршруте Варшава-Люблин диверсией.

    Польша Украина Россия российско-украинская война железная дорога

    Последние новости

    15:03
    Фото

    В Зангилане прошло заседание, посвященное 5-летней деятельности Координационного штаба

    Внутренняя политика
    14:52
    Фото

    Члены Координационного штаба ознакомились с проведенными в Зангилане работами

    Внутренняя политика
    14:48

    Польские спецслужбы заявили о причастности России к взрывам на ж/д

    Другие страны
    14:42

    Египет и Россия завтра подпишут договор о закупке ядерного топлива

    Другие страны
    14:35
    Фото

    Вернувшимся в село Хыдырлы семьям вручены ключи от домов

    Внутренняя политика
    14:34

    СМИ: Иран организует региональную встречу по Пакистану и Афганистану

    Другие страны
    14:30

    Магдалена Гроно обсудила с вице-премьером Армении ситуацию на Южном Кавказе

    В регионе
    14:16

    США и РФ ведут переговоры по обмену заключенными

    Другие страны
    14:07
    Фото

    Парламентские делегации в ПА ОБСЕ Азербайджана и Армении провели встречу

    Внешняя политика
    Лента новостей