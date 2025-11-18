İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi

    Polşa xüsusi xidmət orqanları: Dəmir yolunda törədilən partlayışlarda Rusiyanın əli var

    Digər ölkələr
    • 18 noyabr, 2025
    • 15:13
    Polşa xüsusi xidmət orqanları: Dəmir yolunda törədilən partlayışlarda Rusiyanın əli var

    Polşa xüsusi xidmə orqanları noyabrın 16-da Ukraynaya yardımın daşınmasında istifadə olunan dəmir yolunda baş verən partlayışlarda Rusiyanın əli olduğunu bəyan edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Qərb mətbuatı Polşanın təhlükəsizlik nazirinin mətbuat katibi Yatsek Dobjinskinin açıqlamasına istinadən bildirib.

    "Hər şey bunun Rusiyanın əməli olduğunu göstərir. Biz artıq bunu əminliklə Şərqdən olan xüsusi xidmət orqanlarının təşkil etdiyi terror aktı adlandıra bilərik", - Y.Dobjinski qeyd edib.

    O həmçinin vurğulayıb ki, dəmir yolunda baş vermiş iki insidentin araşdırılması indiki mərhələdə məxfi qalmalıdır, bu, səmərəliliyin təmin edilməsi üçün vacibdir.

    Xatırladaq ki, dünən ölkənin Baş naziri Donald Tusk Varşava-Lüblin marşrutunda baş verən partlayışları təxribat adlandırıb.

    Polşa Rusiya Ukrayna partlayış
    Польские спецслужбы заявили о причастности России к взрывам на ж/д

    Son xəbərlər

    16:24

    Həsənriz sakini: Doğma kəndə qayıdış bizə keçmişdəki çətinlikləri unutdurur

    Daxili siyasət
    16:22

    Prezident müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırışla bağlı sərəncam imzalayıb

    Daxili siyasət
    16:11

    Siyarto: Aİ Ukraynaya maliyyə yardımını dayandırmalı və yoxlama aparılmasını tələb etməlidir

    Digər ölkələr
    16:09

    Lesotolu nazir: "Bakının "ağıllı şəhər" modelini tətbiq etmək niyyətindəyik"

    İnfrastruktur
    16:07

    Azərbaycanda daha 54 nəqliyyat vasitəsi hərraca çıxarılacaq

    Biznes
    16:05

    Deputat: "DSMF-nin büdcədən asıllılığının azaldılması üçün yığım potensialının artırılması daha sistemli olmalıdır"

    Maliyyə
    16:03
    Foto

    Növbəti köç karvanları Həsənriz və Vəngli kəndlərinə çatıb – YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    16:01
    Rəy

    20 noyabr faciəsi: cəzasız qalan daha bir cinayət - ŞƏRH

    Analitika
    16:01

    Ayxan Abbasov: "AFFA-ya təkliflərimiz olacaq" - MÜSAHİBƏ

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti