    Премьер Польши назвал диверсией произошедший накануне взрыв на ж/д линии

    • 17 ноября, 2025
    • 13:17
    Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал диверсией произошедший накануне взрыв на железнодорожной линии Варшава-Люблин.

    Как передает Report, на своей странице в соцсети Х Туск сообщил, что взрыв привел к разрушению железнодорожного полотна на участке.

    "К сожалению, худшие подозрения подтвердились. На линии Варшава-Люблин (поселок Мика) произошел акт диверсии. Взрывное устройство сдетонировало и разрушило железнодорожное полотно", - написал премьер.

    "На месте происшествия работают экстренные службы и прокуратура. Повреждения также зафиксированы на этой же линии, ближе к Люблину", - добавил он.

    Ранее полиция Мазовецкого воеводства Польши сообщила о происшедшем утром 16 ноября повреждении железнодорожных путей.

