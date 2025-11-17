Премьер Польши назвал диверсией произошедший накануне взрыв на ж/д линии

Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал диверсией произошедший накануне взрыв на железнодорожной линии Варшава-Люблин.

Как передает Report, на своей странице в соцсети Х Туск сообщил, что взрыв привел к разрушению железнодорожного полотна на участке.

"К сожалению, худшие подозрения подтвердились. На линии Варшава-Люблин (поселок Мика) произошел акт диверсии. Взрывное устройство сдетонировало и разрушило железнодорожное полотно", - написал премьер.

"На месте происшествия работают экстренные службы и прокуратура. Повреждения также зафиксированы на этой же линии, ближе к Люблину", - добавил он.

Ранее полиция Мазовецкого воеводства Польши сообщила о происшедшем утром 16 ноября повреждении железнодорожных путей.