Премьер Польши назвал диверсией произошедший накануне взрыв на ж/д линии
Другие страны
- 17 ноября, 2025
- 13:17
Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал диверсией произошедший накануне взрыв на железнодорожной линии Варшава-Люблин.
Как передает Report, на своей странице в соцсети Х Туск сообщил, что взрыв привел к разрушению железнодорожного полотна на участке.
"К сожалению, худшие подозрения подтвердились. На линии Варшава-Люблин (поселок Мика) произошел акт диверсии. Взрывное устройство сдетонировало и разрушило железнодорожное полотно", - написал премьер.
"На месте происшествия работают экстренные службы и прокуратура. Повреждения также зафиксированы на этой же линии, ближе к Люблину", - добавил он.
Ранее полиция Мазовецкого воеводства Польши сообщила о происшедшем утром 16 ноября повреждении железнодорожных путей.
