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Протестующие фермеры забросали яйцами здание канцелярии польского премьера

Протестующие фермеры забросали яйцами здание канцелярии польского премьера Тысячи польских фермеров устроили масштабный протест в Варшаве. Как передает Report, польские фермеры пригнали на очередную акцию протеста трактор с прицепом, на котором стоял сделанный из сена танк с табличкой Agro Abrams. Акцию протеста назвали "
Другие страны
27 февраля 2024 г. 20:23
Протестующие фермеры забросали яйцами здание канцелярии польского премьера

Тысячи польских фермеров устроили масштабный протест в Варшаве.

Как передает Report, польские фермеры пригнали на очередную акцию протеста трактор с прицепом, на котором стоял сделанный из сена танк с табличкой Agro Abrams.

Акцию протеста назвали "Звездный марш". Также к фермерам собирались присоединиться шахтеры. Кроме Варшавы, протестующие планировали заблокировать более 170 локаций, в том числе города Белосток, Люблин, Познань и Гдыня.

В ходе массовой акции протеста в Варшаве забросали яйцами здание, где находится аппарат главы правительства. Об этом сообщил портал Interia.pl, журналисты которого ведут репортаж с места событий.

По его данным, протестующие направились от Сейма (нижняя палата польского парламента) по окончании консультаций представителей фермеров с его спикером Шимоном Холовней к канцелярии премьера. Аграрии перед встречей с ее главой Яном Грабецом закидали здание ведомства яйцами.

Согласно последним сообщениям варшавской мэрии, около 10 тыс. человек приняли участие в акциях протеста в польской столице 27 февраля. Сами организаторы "Марша на Варшаву" сообщают о 30-50 тыс. участников.

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