Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет

    Песков: Решение Польши о закрытии генконсульства РФ - желание свести дипотношения до нуля - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    • 19 ноября, 2025
    • 13:41
    Песков: Решение Польши о закрытии генконсульства РФ - желание свести дипотношения до нуля - ОБНОВЛЕНО

    Решение польских властей о закрытии последнего генконсульства России в Гданьске связано с желанием свести до нуля дипотношения между двумя странами.

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    "Отношения с Польшей деградировали полностью. Это проявление деградации желания польских властей свести до нуля какие-либо возможности консульских или дипломатических отношений. Здесь можно выразить только сожаление", - сказал он.

    Польша приняла решение закрыть последнее работающее в стране генконсульство России в Гданьске.

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил глава МИД Польши Радослав Сикорский в ходе выступления в Сейме.

    "Я принял решение отозвать разрешение на работу генконсульства Российской Федерации в Гданьске", - заявил он.

    Польша Радослав Сикорский Россия Генконсульство Гданьск Дмитрий Песков
    Peskov: Baş konsulluğumuzun bağlanması qərarı diplomatik münasibətləri sıfıra endirmək istəyidir - YENİLƏNİB

    Последние новости

    14:05

    Эрдоган: Причина крушения турецкого военного самолета тщательно расследуется

    В регионе
    13:52

    Мурат Курум: Турция проведет обсуждения с тремя странами по вопросу председательства на COP31

    COP29
    13:52

    Талех Кязымов: За 10 месяцев утверждено 74 эмиссии корпоративных облигаций

    Финансы
    13:50

    В Азербайджане началась интеграция платежных организаций в открытый банкинг

    Финансы
    13:45

    ЦБА: Кредитный потенциал банков достиг почти 21 млрд манатов

    Финансы
    13:41

    Песков: Решение Польши о закрытии генконсульства РФ - желание свести дипотношения до нуля - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    13:39

    Министр экономики: Азербайджан укрепит позиции в качестве площадки для зеленых инвестиций

    Энергетика
    13:38

    Объем транзитных перевозок через Азербайджан увеличился в 2,5 раза с 2019 года

    Инфраструктура
    13:34

    СМИ: Запланированная на сегодня в Стамбуле встреча Уиткоффа и Зеленского не состоится

    Другие страны
    Лента новостей