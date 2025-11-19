Песков: Решение Польши о закрытии генконсульства РФ - желание свести дипотношения до нуля - ОБНОВЛЕНО
- 19 ноября, 2025
- 13:41
Решение польских властей о закрытии последнего генконсульства России в Гданьске связано с желанием свести до нуля дипотношения между двумя странами.
Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Отношения с Польшей деградировали полностью. Это проявление деградации желания польских властей свести до нуля какие-либо возможности консульских или дипломатических отношений. Здесь можно выразить только сожаление", - сказал он.
Польша приняла решение закрыть последнее работающее в стране генконсульство России в Гданьске.
Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил глава МИД Польши Радослав Сикорский в ходе выступления в Сейме.
"Я принял решение отозвать разрешение на работу генконсульства Российской Федерации в Гданьске", - заявил он.