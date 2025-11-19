İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    Polşa Rusiyanın Qdanskdakı Baş Konsulluğunu bağlayır

    Digər ölkələr
    19 noyabr, 2025
    13:18
    Polşa Rusiyanın Qdanskdakı Baş Konsulluğunu bağlayır

    Polşa Rusiyanın Qdanskda fəaliyyət göstərən sonuncu baş konsulluğunu bağlamaq qərarına gəlib.

    "Report"un Rusiya mətbuatına istinadən verdiyi məlumata görə, bunu Polşanın xarici işlər naziri Radoslav Sikorski Seymdə çıxışı zamanı bildirib.

    "Mən Rusiyanın Qdanskdakı Baş Konsulluğunun fəaliyyətinə verilən icazənin geri çağırılması haqqında qərar qəbul etmişəm", - o qeyd edib.

    Polşa Rusiya Baş Konsulluq
