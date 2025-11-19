Polşa Rusiyanın Qdanskdakı Baş Konsulluğunu bağlayır
Digər ölkələr
- 19 noyabr, 2025
- 13:18
Polşa Rusiyanın Qdanskda fəaliyyət göstərən sonuncu baş konsulluğunu bağlamaq qərarına gəlib.
"Report"un Rusiya mətbuatına istinadən verdiyi məlumata görə, bunu Polşanın xarici işlər naziri Radoslav Sikorski Seymdə çıxışı zamanı bildirib.
"Mən Rusiyanın Qdanskdakı Baş Konsulluğunun fəaliyyətinə verilən icazənin geri çağırılması haqqında qərar qəbul etmişəm", - o qeyd edib.
Son xəbərlər
13:45
Rövşən Rüstəmov: "TRIPP dəhlizi artan tələbatı qarşılamaq üçün genişləndirilə bilər"İnfrastruktur
13:40
Ərdoğan: Türkiyə hərbi təyyarəsinin qəza səbəbi hərtərəfli araşdırılırRegion
13:40
KİV: Uitkoff və Zelenski arasında bu gün İstanbulda planlaşdırılan görüş baş tutmayacaqDigər ölkələr
13:37
İran "Talara" tankerini və ekipajın 21 üzvünü azad edibRegion
13:36
Azərbaycanın daha bir güləşçisi VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarının finalına vəsiqə qazanıb - YENİLƏNİBFərdi
13:33
AMB-nin sədri: "Strateji valyuta ehtiyatlarımız ölkəmizin maliyyə dayanıqlığını göstərir"Maliyyə
13:30
Video
Moskvadakı məşhur hoteldə yanğına görə 400 nəfər təxliyə edilibRegion
13:29
ADY sədri: "Bakı limanının genişləndirilməsi işləri qrafiki qabaqlayır"İnfrastruktur
13:28