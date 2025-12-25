İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi AZAL təyyarəsinin qəzasının ildönümü
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi AZAL təyyarəsinin qəzasının ildönümü

    Son dörd ildə 70 mindən çox təhsil tələbə krediti verilib

    Elm və təhsil
    • 25 dekabr, 2025
    • 10:39
    Son dörd ildə 70 mindən çox təhsil tələbə krediti verilib

    Təhsil Tələbə Krediti Fonduna fəaliyyətə başladığı 2021-ci ildən bu günə qədər 86 mindən çox müraciət daxil olub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Fondun İdarə Heyətinin sədri Bəhruz Əzimov TTKF-nin dördillik hesabat tədbirində məlumat verib.

    Onun sözlərinə görə, həmin müddətdə qeydə alınan müraciətlərdən 70 min 393-ü rəsmiləşdirilib:

    "Kreditlərin 65 faizi standart (45 min 956), 35 faizi isə sosial (24 min 437) təhsil tələbə kreditləridir".

    B.Əzimov həmçinin deyib ki, bu günədək təhsil tələbə kreditləri üzrə 64 milyon manatdan çox vəsait xərclənib:

    "Bunun, təxminən, 39 milyon manatdan çoxu standart, 25 milyon manatdan çox hissəsi isə sosial təhsil tələbə kreditlərinin payına düşüb".

    Fond sədri eni zamanda vurğulayıb ki, indiyədək iki tələbəsi olan 1 667 ailədə ümumilikdə 3 334, üç tələbəsi olan 41 ailədən 123, dörd tələbəsi olan 3 ailədən isə 12 tələbə təhsil tələbə kreditindən yararlanıb:

    "Ümumilikdə, 1 711 ailəni əhatə edən 3 469 tələbə təhsil tələbə krediti mexanizmi çərçivəsində kreditlə təmin olunub".

    Təhsil Tələbə Krediti Fondu Bəhruz Əzimov tələbə

    Son xəbərlər

    11:33
    Video

    "Euronews": Bakı mikromobilliyə yönəlmiş şəhərə çevrilir

    Multimedia
    11:31

    İsrail Livana zərbə endirib

    Digər ölkələr
    11:30

    Şöbə müdiri: 2030-cu ilə qədər 21 peşə təhsili müəssisəsi yenidən qurulacaq

    Elm və təhsil
    11:28

    Rusiyanın Xarkova hücumu nəticəsində 1 nəfər ölüb, 14 nəfər yaralanıb

    Region
    11:24

    TƏBİB: Qaradağdakı qəzada 2 nəfər ölüb, 9 nəfər xəsarət alıb

    Sağlamlıq
    11:24

    Nazirlik rəsmisi: Bakalavr səviyyəsində tədris proqramları yenilənəcək

    Elm və təhsil
    11:22

    İordaniyanın vəliəhd şahzadəsi doğum günü münasibətilə İlham Əliyevi təbrik edib

    Xarici siyasət
    11:21
    Foto

    Ali Məhkəmənin Plenumunun iclası keçirilib

    Hadisə
    11:20

    WUF13-də keçiriləcək tərəfdaş tədbirləri üzrə müraciətlərin son tarixi məlum olub

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti