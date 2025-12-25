Son dörd ildə 761 min manata yaxın təhsil krediti vəsaiti bağışlanıb
Elm və təhsil
- 25 dekabr, 2025
- 10:45
Təhsil Tələbə Krediti Fondu 761 min manata yaxın təhsil krediti vəsaitini bağışlayıb.
"Report" xəbər verir ki, bunu Fondun İdarə Heyətinin sədri Bəhruz Əzimov qurumun 4 illik hesabat tədbirində çıxışı zamanı deyib.
B.Əzimov eyni zamanda götürülən kreditlərin geri ödəniş mərhələsində tətbiq olunan güzəştlərdən bəhs edib:
"Kreditlərin verilmə qaydasına əsasən, normativ təhsil müddətində akademik göstəriciləri yüksək olan məzunların kredit vəsaitlərinin müəyyən hissəsi dövlət tərəfindən bağışlanır. Bu baxımdan, ümumi orta müvəffəqiyyət göstəriciləri yüksək olan məzunlara 681 sosial kredit üzrə 50 %, 1 679 standart kredit müqaviləsi üzrə isə 25 % güzəştlər tətbiq olunub, ümumilikdə 761 min manata yaxın kredit vəsaiti bağışlanıb".
Son xəbərlər
11:33
Video
"Euronews": Bakı mikromobilliyə yönəlmiş şəhərə çevrilirMultimedia
11:31
İsrail Livana zərbə endiribDigər ölkələr
11:30
Şöbə müdiri: 2030-cu ilə qədər 21 peşə təhsili müəssisəsi yenidən qurulacaqElm və təhsil
11:28
Rusiyanın Xarkova hücumu nəticəsində 1 nəfər ölüb, 14 nəfər yaralanıbRegion
11:24
TƏBİB: Qaradağdakı qəzada 2 nəfər ölüb, 9 nəfər xəsarət alıbSağlamlıq
11:24
Nazirlik rəsmisi: Bakalavr səviyyəsində tədris proqramları yenilənəcəkElm və təhsil
11:22
İordaniyanın vəliəhd şahzadəsi doğum günü münasibətilə İlham Əliyevi təbrik edibXarici siyasət
11:21
Foto
Ali Məhkəmənin Plenumunun iclası keçirilibHadisə
11:20