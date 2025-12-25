"S&P" SOCAR-ın reytinqini yüksəldib
- 25 dekabr, 2025
- 10:30
"S&P" beynəlxalq reytinq agentliyi Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) reytinq proqnozunu "stabil"dən "müsbət"ə yüksəldib.
Bu barədə "Report" "S&P"yə istinadən xəbər verir.
