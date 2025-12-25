İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi AZAL təyyarəsinin qəzasının ildönümü
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi AZAL təyyarəsinin qəzasının ildönümü

    "S&P" SOCAR-ın reytinqini yüksəldib

    Maliyyə
    • 25 dekabr, 2025
    • 10:30
    S&P SOCAR-ın reytinqini yüksəldib

    "S&P" beynəlxalq reytinq agentliyi Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) reytinq proqnozunu "stabil"dən "müsbət"ə yüksəldib.

    Bu barədə "Report" "S&P"yə istinadən xəbər verir.

    “S&P” SOCAR reytinq
    S&P повысило прогноз по рейтингу SOCAR до позитивного
    S&P upgrades SOCAR rating outlook to positive

    Son xəbərlər

    10:40

    Mehriban Əliyeva AZAL təyyarəsinin qəzaya uğramasının ildönümü ilə bağlı paylaşım edib

    Daxili siyasət
    10:39

    Son dörd ildə 70 mindən çox təhsil tələbə krediti verilib

    Digər
    10:35

    Azərbaycan Beynəlxalq Elektrotexniki Komissiyada assosiativ üzv kimi təmsil olunacaq

    Biznes
    10:33
    Foto

    Üzüm bağlarından dünya bazarlarına uzanan yol

    Biznes
    10:31
    Foto

    BMT rəsmisi: Azərbaycanla qaçqın və məcburi köçkünlərlə bağlı layihələrdə mühüm nəticələr əldə edilib

    Xarici siyasət
    10:30

    "S&P" SOCAR-ın reytinqini yüksəldib

    Maliyyə
    10:22

    Çinin Azərbaycana birbaşa xarici investisiyaları bu ilin iyun ayına 400 milyon dolları keçib

    Maliyyə
    10:13

    Bəzi yerlərə yağış yağıb - FAKTİKİ HAVA

    Ekologiya
    10:12

    Tacikistan-Əfqanıstan sərhədində silahlı toqquşma baş verib, ölənlər var

    Region
    Bütün Xəbər Lenti