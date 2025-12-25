S&P повысило прогноз по рейтингу SOCAR до позитивного

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings повысило прогноз по кредитному рейтингу Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) со "стабильного" до "позитивного", подтвердив сам рейтинг на уровне "BB".

Как сообщает Report со ссылкой на S&P, позитивный прогноз отражает возможность повышения рейтинга SOCAR в случае дальнейшего улучшения кредитоспособности Азербайджана при условии сохранения кредитных метрик и финансовой политики компании на уровне, сопоставимом с ее самостоятельным кредитным профилем (SACP) - "bb-".

Напомним, что 12 ноября 2025 года S&P повысило рейтинг SOCAR до "BB" с "BB-" после пересмотра ее самостоятельного кредитного профиля до "bb-" с "b".

В агентстве отмечают, что повышение рейтинга стало результатом существенного улучшения прозрачности финансовой политики SOCAR и уровня раскрытия информации, что позволило повысить предсказуемость и понимание ключевых показателей деятельности компании. SOCAR полностью принадлежит государству Азербайджан и находится под его контролем, в связи с чем S&P оценивает вероятность оказания экстраординарной государственной поддержки в случае финансовых трудностей как очень высокую.

Соответственно, недавнее укрепление суверенного кредитного качества Азербайджана, в том числе его финансовых возможностей по поддержке государственных компаний, таких как SOCAR, положительно отражается и на кредитном профиле самой компании.

S&P подчеркивает, что позитивный прогноз по SOCAR следует за аналогичным решением по суверенному рейтингу Азербайджана и обусловлен рядом факторов.

В частности, агентство отмечает существенное снижение напряженности между Азербайджаном и Арменией на фоне продвижения мирного процесса и сокращения оборонных расходов в бюджетах обеих стран на 2026 год. По мнению S&P, эти изменения снизили риски возобновления конфликта и, при их сохранении, могут поддержать доверие инвесторов, а также способствовать более высокому среднесрочному экономическому росту за счет улучшения региональных торговых и транспортных связей на Южном Кавказе.

Кроме того, агентство указывает на исключительно сильные бюджетные и внешние буферы Азербайджана, подкрепленные значительными активами Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР). Устойчивое чистое положение активов сектора государственного управления и низкий уровень государственного долга, по оценке S&P, обеспечивают экономике значительный запас прочности и позволяют смягчать влияние волатильности цен на углеводороды, поддерживая макроэкономическую стабильность.

"Мы ожидаем улучшения кредитных фундаментальных показателей Азербайджана в среднесрочной перспективе на фоне снижения геополитических рисков и сохранения бюджетных буферов. Несмотря на отсутствие формально подписанного мирного договора, недавние обязательства сторон и первые шаги по их реализации представляют собой наиболее конструктивную фазу двусторонних отношений за десятилетия и могут способствовать улучшению инвестиционного климата и росту экономического потенциала", - отмечает S&P.

В агентстве также подчеркивают, что возможность повышения рейтинга SOCAR в течение ближайших 12 месяцев будет зависеть от двух ключевых факторов. Первый - дальнейшее укрепление кредитоспособности Азербайджана, что будет свидетельствовать о росте его финансовых возможностей по поддержке SOCAR при необходимости. Второй - сохранение самостоятельного кредитного профиля SOCAR не ниже уровня "bb-", а также соответствие финансовой политики и кредитных метрик компании пороговым значениям агентства.