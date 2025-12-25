İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi AZAL təyyarəsinin qəzasının ildönümü
    Mehriban Əliyeva AZAL təyyarəsinin qəzaya uğramasının ildönümü ilə bağlı paylaşım edib

    Daxili siyasət
    • 25 dekabr, 2025
    • 10:40
    Mehriban Əliyeva AZAL təyyarəsinin qəzaya uğramasının ildönümü ilə bağlı paylaşım edib
    Mehriban Əliyeva

    Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyeva "Azərbaycan Hava Yolları"na məxsus "Embraer 190" təyyarəsinin qəzaya uğramasının birinci ildönümü ilə bağlı sosial media hesablarında paylaşım edib.

    "Report" paylaşımı təqdim edir:

    Mehriban Əliyeva paylaşım AZAL təyyarəsinin qəzasının ildönümü
    Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с годовщиной крушения самолета AZAL
    First Vice-President Mehriban Aliyeva shares post on first anniversary of AZAL plane crash

