Mehriban Əliyeva AZAL təyyarəsinin qəzaya uğramasının ildönümü ilə bağlı paylaşım edib
Daxili siyasət
- 25 dekabr, 2025
- 10:40
Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyeva "Azərbaycan Hava Yolları"na məxsus "Embraer 190" təyyarəsinin qəzaya uğramasının birinci ildönümü ilə bağlı sosial media hesablarında paylaşım edib.
"Report" paylaşımı təqdim edir:
Son xəbərlər
11:33
Video
"Euronews": Bakı mikromobilliyə yönəlmiş şəhərə çevrilirMultimedia
11:31
İsrail Livana zərbə endiribDigər ölkələr
11:30
Şöbə müdiri: 2030-cu ilə qədər 21 peşə təhsili müəssisəsi yenidən qurulacaqElm və təhsil
11:28
Rusiyanın Xarkova hücumu nəticəsində 1 nəfər ölüb, 14 nəfər yaralanıbRegion
11:24
TƏBİB: Qaradağdakı qəzada 2 nəfər ölüb, 9 nəfər xəsarət alıbSağlamlıq
11:24
Nazirlik rəsmisi: Bakalavr səviyyəsində tədris proqramları yenilənəcəkElm və təhsil
11:22
İordaniyanın vəliəhd şahzadəsi doğum günü münasibətilə İlham Əliyevi təbrik edibXarici siyasət
11:21
Foto
Ali Məhkəmənin Plenumunun iclası keçirilibHadisə
11:20