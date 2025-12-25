Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией годовщина крушения самолета AZAL
    Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с годовщиной крушения самолета AZAL

    Внутренняя политика
    • 25 декабря, 2025
    • 10:45
    Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с годовщиной крушения самолета AZAL

    Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась в своих аккаунтах в социальных медиа публикацией в связи с первой годовщиной крушения самолета Embraer 190 Закрытого акционерного общества "Азербайджанские авиалинии" (AZAL).

    Report представляет публикацию:

