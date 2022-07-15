Польша решила купить у США списанные танки Abrams

Польша решила купить у США 116 списанных танков Abrams взамен отданных Украине российских Т-72.

Польша решила купить у США 116 списанных танков Abrams взамен отданных Украине российских Т-72.

Как передает Report, об этом сообщает "Польское радио".

Первые поставки подержанных Abrams должны состояться в начале следующего года. Военная техника восполнит нехватку, возникшую после передачи украинской армии танков Т-72 из резервов. В рамках поставок вооружений на Украину отправлено более 240 модифицированных машин.

Ранее стало известно, что Польша готова передать Украине более двух сотен боевых танков PT-91 Twardy. Они представляют собой модернизированную версию советского основного танка Т-72М1. Всего Киев может получить от Варшавы 232 боевые машины данной модели.