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Польша получила кредит на 300 евро млн для участия в создании общеевропейской системы ПВО

Польша получила кредит на 300 евро млн для участия в создании общеевропейской системы ПВО План создания общеевропейской системы ПВО продвинулся на шаг вперед после получения Варшавой кредита от Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) на 300 млн евро.
Другие страны
20 мая 2024 г. 19:50
Польша получила кредит на 300 евро млн для участия в создании общеевропейской системы ПВО

План создания общеевропейской системы ПВО продвинулся на шаг вперед после получения Варшавой кредита от Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) на 300 млн евро.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск на пресс-конференции после встречи с главой ЕИБ Надей Кальвино.

"Мы говорим о 300 млн евро, то есть значительной сумме, благодаря которой наш план создания железного купола над Польшей и Европой продвинулся на шаг вперед", - приводит интернет-портал dziennik.pl слова премьера.

По словам Туска, "неотъемлемой частью этой программы", реализуемой совместно с Францией, станут как спутниковые системы, так и средства разведки.

Премьер-министр Польши отметил, что с момента вступления страны в Евросоюз в 2004 году ЕИБ инвестировал в Польшу около 100 млрд евро.

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