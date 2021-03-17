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Польша перейдет в режим локдауна из-за коронавируса

Польша перейдет в режим локдауна из-за коронавируса Вся территория Польши переходит в режим локдауна.
Другие страны
17 марта 2021 г. 18:26
Польша перейдет в режим локдауна из-за коронавируса

Вся территория Польши переходит в режим локдауна.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил министр здравоохранения республики Адам Недзельский на пресс-конференции в среду.

Варминьско-Мазурское, Поморское, Мазовецкое и Любуское воеводства страны, где заболеваемость COVID-19 находится на самом высоком уровне, в разное время уже перешли в режим локдауна.

"У нас уже нет пространства для введения ограничений на уровне регионов. Единственным выходом является их распространение на всю Польшу", - сказал Недзельский.

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Версия на английском языке Poland to impose full lockdown due to coronavirus

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