Польша перейдет в режим локдауна из-за коронавируса

Вся территория Польши переходит в режим локдауна.

Вся территория Польши переходит в режим локдауна.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил министр здравоохранения республики Адам Недзельский на пресс-конференции в среду.

Варминьско-Мазурское, Поморское, Мазовецкое и Любуское воеводства страны, где заболеваемость COVID-19 находится на самом высоком уровне, в разное время уже перешли в режим локдауна.

"У нас уже нет пространства для введения ограничений на уровне регионов. Единственным выходом является их распространение на всю Польшу", - сказал Недзельский.