Польша намерена оснастить "Железную дивизию" танками Abrams и вертолетами Apache

Польша намерена оснастить размещенную на востоке республики 18-ю механизированную дивизию танками Abrams и вертолетами Apache, чтобы защищать страну от нападения с брестского направления.

Польша намерена оснастить размещенную на востоке республики 18-ю механизированную дивизию танками Abrams и вертолетами Apache, чтобы защищать страну от нападения с брестского направления.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил на брифинге министр обороны Польши Мариуш Блащак.

Как напомнил министр, 18-я механизированная дивизия, которую в Польше называют "Железной дивизией", существует уже четыре года. "Задача этой дивизии - обеспечение безопасности на востоке нашей страны. Она организована по американскому принципу. Уже скоро она будет вооружена [танками] Abrams и [вертолетами] Apache", - сказал он.

По словам Блащака, эта дивизия "создает непреодолимую преграду". "Это будет преграда, которая закроет Брестские ворота", - добавил он. "Брестские ворота - это равнина, простирающаяся от мест где-то далеко на востоке до самой Вислы", - пояснил министр.

Ранее Минобороны Польши сообщало о закупке республикой 250 танков Abrams и 96 ударных вертолетов Apache.