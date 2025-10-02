Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025

    Politico: ВВП США может терять по $15 млрд в неделю из-за шатдауна

    Другие страны
    • 02 октября, 2025
    • 05:06
    Politico: ВВП США может терять по $15 млрд в неделю из-за шатдауна

    Вашингтонская администрация считает, что из-за частичной приостановки работы правительства США (шатдауна) ВВП страны потенциально будет терять примерно по $15 млрд в неделю.

    Как передает Report со ссылкой на газету Politico, такие оценки приводятся в документах, которые Белый дом намерен передать законодателям-республиканцам.

    В публикации указывается, что "советники президента [США] Дональда Трампа по экономическим вопросам предупреждают, что продолжительный шатдаун может привести к серьезным экономическим последствиям".

    Согласно их расчетам, "США могут терять $15 млрд ВВП каждую неделю, пока продолжается шатдаун, если он продлится месяц, то число безработных увеличится на 43 тысячи". Как уточняет издание, в этих подсчетах не учитывается, что "около 1,9 млн сотрудников федеральных ведомств отправят в вынужденный отпуск или они будут работать без оплаты".

    Согласно приведенным оценкам, если шатдаун продлится месяц, потребительские расходы в США сократятся на $30 млрд.

    Федеральное правительство США частично приостановило работу в полночь 1 октября (08:00 по бакинскому времени) в связи с отсутствием финансирования. Это произошло из-за того, что представители правящей Республиканской и оппозиционной Демократической партий в Конгрессе США не могут договориться о ряде статей расходов, в том числе в сфере здравоохранения. Они обвиняют друг друга в провоцировании шатдауна и его затягивании в политических целях.

    шатдаун США Финансирование правительства ВВП
    Şatdaun səbəbindən ABŞ ÜDM-si hər həftə 15 milyard dollar azala bilər

    Последние новости

    05:19

    Reuters: Китай и Малайзия обсуждают проект переработки редкоземельных металлов

    Другие страны
    05:06

    Politico: ВВП США может терять по $15 млрд в неделю из-за шатдауна

    Другие страны
    04:44

    Число жертв землетрясения на Филиппинах выросло до 72

    Другие страны
    04:07

    Глава МИД: Сеул и Вашингтон достигли предварительного соглашения по безопасности

    Другие страны
    03:38

    WSJ: США предоставят Украине разведданные для ударов вглубь России

    Другие страны
    03:22

    МВД: В протестах по всей Франции могут принять участие до 400 тыс. человек

    Другие страны
    02:53

    Казахстан и Пакистан провели консультации по вопросам безопасности

    Другие страны
    02:21

    В Агдаме два человека получили ожоги при пожаре в частном доме

    Происшествия
    01:57

    В МИД Турции осудили нападение на флотилию "Сумуд"

    В регионе
    Лента новостей