Politico: ВВП США может терять по $15 млрд в неделю из-за шатдауна

Вашингтонская администрация считает, что из-за частичной приостановки работы правительства США (шатдауна) ВВП страны потенциально будет терять примерно по $15 млрд в неделю.

Как передает Report со ссылкой на газету Politico, такие оценки приводятся в документах, которые Белый дом намерен передать законодателям-республиканцам.

В публикации указывается, что "советники президента [США] Дональда Трампа по экономическим вопросам предупреждают, что продолжительный шатдаун может привести к серьезным экономическим последствиям".

Согласно их расчетам, "США могут терять $15 млрд ВВП каждую неделю, пока продолжается шатдаун, если он продлится месяц, то число безработных увеличится на 43 тысячи". Как уточняет издание, в этих подсчетах не учитывается, что "около 1,9 млн сотрудников федеральных ведомств отправят в вынужденный отпуск или они будут работать без оплаты".

Согласно приведенным оценкам, если шатдаун продлится месяц, потребительские расходы в США сократятся на $30 млрд.

Федеральное правительство США частично приостановило работу в полночь 1 октября (08:00 по бакинскому времени) в связи с отсутствием финансирования. Это произошло из-за того, что представители правящей Республиканской и оппозиционной Демократической партий в Конгрессе США не могут договориться о ряде статей расходов, в том числе в сфере здравоохранения. Они обвиняют друг друга в провоцировании шатдауна и его затягивании в политических целях.