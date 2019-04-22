​Полиция Шри-Ланки задержала 24 человека по делу о терактах

Двадцать четыре человека были арестованы на Шри-Ланке в связи со взрывами, произошедшими в стране в день католической Пасхи.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщил CNN представитель полиции Руван Гунасекара.

Он отметил, что в понедельник двое мужчин были арестованы в отеле города Дамбулла. По его словам, арест был связан с произошедшими накануне взрывами.

Всего полиция задержала 24 подозреваемых в причастности к терактам.

По последним данным, число погибших в результате взрывов достигло 290 человек, 500 получили ранения.