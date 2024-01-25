Полиция провела операцию в школе на юго-западе ФРГ

Конфликт на бытовой почве стал причиной полицейской операции в гимназии, расположенной в общине Санкт-Леон-Рот (федеральная земля Баден-Вюртемберг) на юго-западе страны.

Конфликт на бытовой почве стал причиной полицейской операции в гимназии, расположенной в общине Санкт-Леон-Рот (федеральная земля Баден-Вюртемберг) на юго-западе страны.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении полицейского управления Мангейма.

Ранее сообщалось, что к зданию школы прибыли до 20 полицейских машин, спасатели и психологи, был задействован вертолет.

"Около 10:20 в школе произошло нападение, в результате которого погибла школьница. По данным следствия на текущий момент, речь идет о бытовом конфликте, подозреваемым является один из учеников", - отметили в полиции. Ему удалось скрыться. Сотрудники правоохранительных органов вели розыск преступника, после чего он был задержан.

"В рамках интенсивных разыскных мероприятий по факту убийства в школе 18-летнего учащегося подозреваемый, 18-летний ученик, был предварительно задержан полицейскими вскоре после 13:00 по местному времени", - сообщили правоохранители.

Учащиеся образовательного учреждения были эвакуированы. По некоторым оценкам, это примерно 600 учеников. "Опасности для третьих лиц, по имеющимся сведениям, нет", - говорится в заявлении.