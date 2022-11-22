Полиция открыла огонь по толпе в Индии, погибли 6 человек

Полиция открыла огонь по толпе в Индии, погибли 6 человек

Сотрудники полиции и лесной охраны индийского восточного штата Ассам открыли во вторник огонь по толпе людей, погибли шесть человек.

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