Полиция обнаружила пистолет и муляжи стрелкового оружия в грузовике в Ницце

Баку. 15 июля. REPORT.AZ/ Полиция обнаружила в кабине грузовика, использованного при теракте в Ницце, один настоящий пистолет, один муляж пистолета, два фальшивых автомата и использованную гранату.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил прокурор Парижа Франсуа Моленс.

"В кабине грузовика были обнаружены автоматический пистолет калибра 7,65 мм, один магазин, гильзы 7,65 мм и не использованные патроны того же калибра, второй автоматический пистолет, фальшивый, две копии автоматов Калашникова и М16, соответственно, фальшивое оружие, одну использованную гранату, мобильный телефон, который изучается, разные документы, которые также изучаются", - сказал Моленс на пресс-конференции в Ницце, которая транслировалась французскими телеканалами.