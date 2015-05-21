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    ​Полиция Малайзии встревожена активизацией боевиков ИГ в стране

    Деятельность (ИГ в Малайзии - ред.) переросла первую стадию набора и подготовки новых членов, сейчас выходит на вторую

    Баку. 21 мая. REPORT.AZ/ Боевики террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) в настоящее время планируют похищения людей и ограбления банков в Малайзии для финансирования своей деятельности.

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил шеф полиции столицы королевства города Куала-Лумпур Таджуддин Мохаммад Иса.

    "Деятельность (ИГ в Малайзии) переросла первую стадию набора и подготовки новых членов, сейчас выходит на вторую", - цитирует в четверг полицейского сингапурская газета Straits Times. По словам Исы, вероятными мишенями террористов являются также деловые центры с большим числом работающих там иностранцев и государственные учреждения. Кроме того, заключил полицейский, боевики ИГ планируют рейды против военных лагерей и полицейских участков с целью захвата оружия.

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