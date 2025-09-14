Полиция Испании применила силу против протестующих на "Вуэльте"
Другие страны
- 14 сентября, 2025
- 22:17
Испанская полиция применила силу против участников демонстрации, проходившей во время завершающего этапа многодневной шоссейной велогонки "Вуэльта Испании" на фоне участия в ней израильской команды.
Как передает Report, об этом сообщила газета El País.
По ее информации, недалеко от финишной черты около сотни манифестантов начали пинать защитные ограждения.
Ранее Mundo Deportivo передавала, что последний этап "Вуэльта Испании" отменили из-за протестов активистов с палестинскими флагами. Отмечается, что демонстранты вышли на трассу и использовали дымовые шашки, конфликтуя с полицией.
