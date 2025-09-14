Ильхам Алиев Ассамблея Союза страховщиков Тюркского мира Чарли Кирк Польша Великое возвращение Катар
    14 сентября, 2025
    Полиция Испании применила силу против протестующих на Вуэльте

    Испанская полиция применила силу против участников демонстрации, проходившей во время завершающего этапа многодневной шоссейной велогонки "Вуэльта Испании" на фоне участия в ней израильской команды.

    Как передает Report, об этом сообщила газета El País.

    По ее информации, недалеко от финишной черты около сотни манифестантов начали пинать защитные ограждения.

    Ранее Mundo Deportivo передавала, что последний этап "Вуэльта Испании" отменили из-за протестов активистов с палестинскими флагами. Отмечается, что демонстранты вышли на трассу и использовали дымовые шашки, конфликтуя с полицией.

