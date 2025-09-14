İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”
    İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”

    İspaniya polisi "Vuelta"da etirazçılara qarşı güc tətbiq edib

    Digər ölkələr
    • 14 sentyabr, 2025
    • 22:48
    İspaniya polisi Vueltada etirazçılara qarşı güc tətbiq edib

    İsrail komandasının qatıldığı "Vuelta a Espana" velosiped yarışının final mərhələsində İspaniya polisi nümayişçilərə qarşı güc tətbiq edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "El Pais" qəzeti məlumat yayıb.

    Qeyd olunub ki, yüzə yaxın nümayişçi finiş xəttinə yaxın qoruyucu maneələri təpikləməyə başlayıb və nəticədə polis etirazçılara qarşı gücdən istifadə edib.

    Bundan əvvəl "Mundo Deportivo" nəşri xəbər verib ki, yarışın final mərhələsi Fələstin bayraqları daşıyan fəalların etirazları səbəbindən ləğv edilib.

    Yola çıxaraq tüstü bombalarından istifadə edən nümayişçilərin polislə toqquşduğu qeyd edilib.

    Полиция Испании применила силу против протестующих на "Вуэльте"

    Son xəbərlər

    00:00

    Bakının erməni-bolşevik işğalından azad olunmasından 107 il ötür

    Daxili siyasət
    00:00

    Azərbaycanda Bilik Günüdür

    Elm və təhsil
    23:58

    Gəncədə üzgüçülük üzrə "Ganja Cup 2025" turniri başa çatıb

    Komanda
    23:57

    Türkiyənin basketbol millisi Avropa çempionatının gümüş medalını qazanıb

    Komanda
    23:39

    Azərbaycanın sərbəst güləşçiləri dünya çempionatına üç medalla başlayıb

    Fərdi
    23:31
    Foto
    Video

    Naxçıvanda avtomobil yoldan çıxaraq aşıb, yaralılar var

    Hadisə
    23:24

    Fidan: İsrailin Fələstindəki hərəkətləri regional ekspansionizmə çevrilib

    Digər ölkələr
    23:11

    Fox News: Kirkin qətlində şübhəli bilinən şəxs təkadamlıq kamerada saxlanılır

    Digər ölkələr
    22:48

    İspaniya polisi "Vuelta"da etirazçılara qarşı güc tətbiq edib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti