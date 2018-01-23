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    Полиция Индии сообщила о поимке одного из самых разыскиваемых террористов в стране

    Подчёркивается, что он является экспертом в производстве взрывных устройств

    Баку. 23 января. REPORT.AZ/ Полиция Индии сообщила о поимке одного из самых разыскиваемых террористов в стране — Абдула Субхана Куреши, который подозревается в причастности к серии взрывов в Ахмадабаде в 2008 году, в результате которых погибли 56 человек.

    Как передает Report, об этом сообщает "Синьхуа".

    Как отмечает агентство со ссылкой на источники в полиции, Куреши был схвачен после кратковременной перестрелки с сотрудниками правоохранительных органов. Подчеркивается, что он является экспертом в производстве взрывных устройств.

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