Полиция Греции применила слезоточивый газ против демонстрантов

Баку. 16 января. REPORT.AZ/Правоохранительные органы Греции применили слезоточивый газ против демонстрантов, устроивших акции протеста возле парламента страны в центре Афин. Как передает Report, об этом сообщает афинское агентство новостей АМНА.

По его данным, в беспорядках участвовали около 300 анархистов, не имеющих отношения к официально заявленным демонстрациям. Собравшиеся стали бросать в полицейских камни, осколки мрамора и коктейли Молотова. В ответ на действия демонстрантов полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты.