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Полиция Германии ликвидировала крупнейшую в мире торговую площадку даркнета

Полиция Германии ликвидировала крупнейшую в мире торговую площадку даркнета Платформа насчитывала около 500 тыс. пользователей и свыше 2,4 тыс. продавцов
Другие страны
12 января 2021 г. 16:40
Полиция Германии ликвидировала крупнейшую в мире торговую площадку даркнета

Сотрудники правоохранительных органов Германии заявили о ликвидации крупнейшей в мире торговой площадки даркнета, где в основном реализовывались наркотические средства, фальшивые деньги, украденные или поддельные данные кредитных карт, анонимные сим-карты и вредоносное программное обеспечение. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в пресс-релизе прокуратуры города Кобленц.

По ее данным, в минувшие выходные Центральная инспекция уголовной полиции Ольденбурга арестовала предполагаемого руководителя крупнейшей в мире нелегальной торговой площадки - DarkMarket. 34-летний гражданин Австралии, как указывается в сообщении, был задержан недалеко от германско-датской границы. В настоящее время мужчина доставлен в следственный изолятор и отказывается от дачи показаний.

Вместе с тем, как уточнили в прокуратуре, в понедельник правоохранители закрыли торговую площадку DarkMarket и отключили ее от серверов. Платформа насчитывала около 500 тыс. пользователей и свыше 2,4 тыс. продавцов. В общей сложности, как отмечается в пресс-релизе, на торговой площадке было проведено не менее 320 тыс. транзакций, причем сделки совершались в криптовалютах. По текущему курсу это соответствует сумме более €140 млн.

Операция по ликвидации нелегальной торговой площадки проводилась в сотрудничестве с правоохранительными органами других стран, включая Австралию, Великобританию, Данию, Молдавию, США, Украину и Швейцарию. Координирующая роль, как подчеркнули в прокуратуре Кобленца, принадлежала Европолу. Кроме того, следователи изъяли свыше 20 серверов в Молдавии и Украине. На основании хранимых там данных правоохранители рассчитывают получить информацию об организаторах, продавцах и покупателях торговой платформы.

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Версия на английском языке Germany: Police shutter 'world's largest darknet marketplace'

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