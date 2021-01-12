Полиция Германии ликвидировала крупнейшую в мире торговую площадку даркнета

Платформа насчитывала около 500 тыс. пользователей и свыше 2,4 тыс. продавцов

Сотрудники правоохранительных органов Германии заявили о ликвидации крупнейшей в мире торговой площадки даркнета, где в основном реализовывались наркотические средства, фальшивые деньги, украденные или поддельные данные кредитных карт, анонимные сим-карты и вредоносное программное обеспечение. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в пресс-релизе прокуратуры города Кобленц.

По ее данным, в минувшие выходные Центральная инспекция уголовной полиции Ольденбурга арестовала предполагаемого руководителя крупнейшей в мире нелегальной торговой площадки - DarkMarket. 34-летний гражданин Австралии, как указывается в сообщении, был задержан недалеко от германско-датской границы. В настоящее время мужчина доставлен в следственный изолятор и отказывается от дачи показаний.

Вместе с тем, как уточнили в прокуратуре, в понедельник правоохранители закрыли торговую площадку DarkMarket и отключили ее от серверов. Платформа насчитывала около 500 тыс. пользователей и свыше 2,4 тыс. продавцов. В общей сложности, как отмечается в пресс-релизе, на торговой площадке было проведено не менее 320 тыс. транзакций, причем сделки совершались в криптовалютах. По текущему курсу это соответствует сумме более €140 млн.

Операция по ликвидации нелегальной торговой площадки проводилась в сотрудничестве с правоохранительными органами других стран, включая Австралию, Великобританию, Данию, Молдавию, США, Украину и Швейцарию. Координирующая роль, как подчеркнули в прокуратуре Кобленца, принадлежала Европолу. Кроме того, следователи изъяли свыше 20 серверов в Молдавии и Украине. На основании хранимых там данных правоохранители рассчитывают получить информацию об организаторах, продавцах и покупателях торговой платформы.