Полиция блокировала госпиталь в США, где ищут беглого преступника

Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ Полиция блокировала территорию госпиталя в американском городе Фоллс-Черч (штат Вирджиния), где ищут беглого преступника. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в сообщении местного полицейского управления.

Инцидент произошел в госпитале ИНОВА Фэйрфакс (INOVA Fairfax Hospital), расположенном в нескольких километрах от Вашингтона.

Сбежавшего заключенного зовут Уоссен Ассайе и сообщается, что он "вооружен и опасен".

Некоторые СМИ сообщали о стрельбе на территории госпиталя.