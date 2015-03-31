Полиция блокировала госпиталь в США, где ищут беглого преступника

Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ Полиция блокировала территорию госпиталя в американском городе Фоллс-Черч (штат Вирджиния), где ищут беглого преступника. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в сообщении местного полицейского управления.
Инцидент произошел в госпитале ИНОВА Фэйрфакс (INOVA Fairfax Hospital), расположенном в нескольких километрах от Вашингтона.
Сбежавшего заключенного зовут Уоссен Ассайе и сообщается, что он "вооружен и опасен".
Некоторые СМИ сообщали о стрельбе на территории госпиталя.
News DepartmentАвтор новости
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