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    Полиция блокировала госпиталь в США, где ищут беглого преступника

    Инцидент произошел в госпитале в нескольких километрах от Вашингтона

    Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ Полиция блокировала территорию госпиталя в американском городе Фоллс-Черч (штат Вирджиния), где ищут беглого преступника. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в сообщении местного полицейского управления.

    Инцидент произошел в госпитале ИНОВА Фэйрфакс (INOVA Fairfax Hospital), расположенном в нескольких километрах от Вашингтона.

    Сбежавшего заключенного зовут Уоссен Ассайе и сообщается, что  он "вооружен и опасен".

    Некоторые СМИ сообщали о стрельбе на территории госпиталя. 

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