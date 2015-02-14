Полиция Бахрейна разогнала оппозицию газом в годовщину протестов

Баку. 14 февраля. REPORT.AZ/ Полиция Бахрейна применила слезоточивый газ против демонстрантов, которые вышли на улицы в отдельных районах Манамы с требованием смены режима в годовщину начала антиправительственных выступлений в королевстве, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

За несколько дней до годовщины начала антиправительственных выступлений полиция Бахрейна усилила патрулирование. Некоторые кварталы, откуда оппозиционеры забрасывают полицейских "коктейлями Молотова", были обнесены колючей проволокой. На дорогах появились дополнительные блокпосты.

Рядом с Жемчужной площадью в Манаме, где в 2011 году демонстранты собирались на митинги, дежурят усиленные наряды полиции, чтобы не дать оппозиции повторить демарш десятилетней давности.

