​Полиция Афганистана освободила 80 человек из плена талибов

Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ Сотрудники полиции Афганистана в результате успешной операции освободили 80 человек, которые были похищены боевиками "Талибан" в провинции Фарьяб на северо-западе страны.

Как передает Report, об этом сообщает Khaama Press.

Отмечается, что боевики остановили два автобуса с мирными жителями в воскресенье около 17.00 по местному времени (16.30 по Баку) и похитили всех, кто в них находились.

Полицейские начали операцию по поиску и освобождению захваченных в заложники людей. Через несколько часов она была успешно завершена. Тем не менее, по их данным, у талибов все еще остаются два заложника.