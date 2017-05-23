Полицейские проводят спецоперацию на юге Манчестера

Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ Тяжеловооруженные полицейские проводят спецоперацию в одном из домов на юге Манчестера, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.
Так, стражи правопорядка устроили контролируемый взрыв, чтобы попасть в здание в районе Фэллоуфилд.
Ранее полиция Манчестера подтвердила, что в рамках расследования теракта на стадионе был арестован 23-летний мужчина.
Накануне вечером в комплексе "Манчестер Арена", где проходил концерт американской певицы Арианы Гранде, произошел теракт. Полиция Манчестера заявила, что взрыв совершил смертник. По последним данным, погибли 22 человека, 59 получили ранения.
News DepartmentАвтор новости
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