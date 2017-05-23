Полицейские проводят спецоперацию на юге Манчестера

Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ Тяжеловооруженные полицейские проводят спецоперацию в одном из домов на юге Манчестера, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Так, стражи правопорядка устроили контролируемый взрыв, чтобы попасть в здание в районе Фэллоуфилд.

Ранее полиция Манчестера подтвердила, что в рамках расследования теракта на стадионе был арестован 23-летний мужчина.

Накануне вечером в комплексе "Манчестер Арена", где проходил концерт американской певицы Арианы Гранде, произошел теракт. Полиция Манчестера заявила, что взрыв совершил смертник. По последним данным, погибли 22 человека, 59 получили ранения.