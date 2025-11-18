Пограничники Беларуси и Литвы обсуждают ситуацию на границе
- 18 ноября, 2025
- 13:03
В литовском пункте пропуска "Лаворишкес" проходит рабочая встреча заместителей главных пограничных уполномоченных Беларуси и Литвы.
Как передает Report, об этом сообщают белорусские СМИ.
Стороны обсуждают складывающуюся обстановку на белорусско-литовском участке границы (с белорусской стороны - "Котловка"), а также пути противодействия незаконной миграции и борьбы с контрабандой вне пунктов пропуска.
