Пограничники Беларуси и Литвы обсуждают ситуацию на границе

В литовском пункте пропуска "Лаворишкес" проходит рабочая встреча заместителей главных пограничных уполномоченных Беларуси и Литвы.

Как передает Report, об этом сообщают белорусские СМИ.

Стороны обсуждают складывающуюся обстановку на белорусско-литовском участке границы (с белорусской стороны - "Котловка"), а также пути противодействия незаконной миграции и борьбы с контрабандой вне пунктов пропуска.