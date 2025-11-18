Belarus və Litva nümayəndələri sərhəddəki vəziyyəti müzakirə ediblər
Digər ölkələr
- 18 noyabr, 2025
- 13:18
Litvanın "Lavorişkes" buraxılış məntəqəsində Belarus və Litvanın sərhəd xidməti rəhbərlərinin müavinləri səviyyəsində işçi görüş keçirilib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Belarus KİV-ləri məlumat yayıb.
Bildirilib ki, tərəflər Belarus-Litva sərhəd sahəsində (Belarus tərəfindən - "Kotlovka") yaranan vəziyyəti, həmçinin qanunsuz miqrasiyaya qarşı mübarizə yollarını və buraxılış məntəqələrindən kənarda qaçaqmalçılıqla mübarizəni müzakirə ediblər.
