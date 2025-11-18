İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi Azərbaycan-ABŞ Beyin mərkəzləri
    Belarus və Litva nümayəndələri sərhəddəki vəziyyəti müzakirə ediblər

    Digər ölkələr
    • 18 noyabr, 2025
    • 13:18
    Belarus və Litva nümayəndələri sərhəddəki vəziyyəti müzakirə ediblər

    Litvanın "Lavorişkes" buraxılış məntəqəsində Belarus və Litvanın sərhəd xidməti rəhbərlərinin müavinləri səviyyəsində işçi görüş keçirilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Belarus KİV-ləri məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, tərəflər Belarus-Litva sərhəd sahəsində (Belarus tərəfindən - "Kotlovka") yaranan vəziyyəti, həmçinin qanunsuz miqrasiyaya qarşı mübarizə yollarını və buraxılış məntəqələrindən kənarda qaçaqmalçılıqla mübarizəni müzakirə ediblər.

    Litva Belarus sərhəd
    Пограничники Беларуси и Литвы обсуждают ситуацию на границе
    Belarus, Lithuania discuss ways to combat illegal migration, smuggling

