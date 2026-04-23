Кредит ЕС Украине в 90 млрд евро будет погашен за счет репараций от РФ

Погашение кредита ЕС Украине в размере €90 млрд будет осуществляться за счет репараций, причитающихся Киеву от России.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба ЕС.

Совет ЕС принял последний ключевой законодательный акт, определяющий условия предоставления данного кредита, согласованного Европейскиим советом в декабре 2025 года. Ожидается, что это позволит Еврокомиссии начать выплаты уже во II квартале 2026 года.

Средства будут направлены на покрытие наиболее срочных бюджетных потребностей Украины, а также на развитие оборонно-промышленного потенциала в 2026-2027 годах.

Отмечается, что финансирование будет предоставляться при соблюдении строгих условий, включая обеспечение верховенства права и борьбу с коррупцией.

Кредит будет профинансирован за счет заимствований ЕС на рынках капитала и обеспечен бюджетными резервами объединения.