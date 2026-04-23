Aİ-nin Ukraynaya 90 milyard avro krediti Rusiyadan təzminatlar hesabına ödəniləcək
- 23 aprel, 2026
- 19:36
Avropa İttifaqının (Aİ) Ukraynaya 90 milyard avro məbləğində kredit ödənişi Rusiyadan Kiyevə çatacaq təzminatlar hesabına həyata keçiriləcək.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Aİ-nin mətbuat xidməti məlumat yayıb.
Aİ Şurası 2025-ci ilin dekabrında şura tərəfindən razılaşdırılmış bu kreditin verilmə şərtlərini müəyyən edən sonuncu əsas qanunvericilik aktını qəbul edib. Bunun Avropa Komissiyasına ödənişlərə artıq 2026-cı ilin ikinci rübündə başlamağa imkan verəcəyi gözlənilir.
Vəsaitlər Ukraynanın ən təxirəsalınmaz büdcə ehtiyaclarının qarşılanmasına, həmçinin 2026-2027-ci illərdə müdafiə-sənaye potensialının inkişafına yönəldiləcək.
Qeyd olunub ki, maliyyələşmə qanunun aliliyinin təmin edilməsi və korrupsiyaya qarşı mübarizə də daxil olmaqla, sərt şərtlərə əməl edildiyi təqdirdə təqdim ediləcək.
Kredit Aİ-nin kapital bazarlarındakı borclanmaları hesabına maliyyələşdiriləcək və birliyin büdcə ehtiyatları ilə təmin ediləcək.