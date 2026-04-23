    İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları

    Digər ölkələr
    • 23 aprel, 2026
    • 19:36
    Aİ-nin Ukraynaya 90 milyard avro krediti Rusiyadan təzminatlar hesabına ödəniləcək

    Avropa İttifaqının (Aİ) Ukraynaya 90 milyard avro məbləğində kredit ödənişi Rusiyadan Kiyevə çatacaq təzminatlar hesabına həyata keçiriləcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Aİ-nin mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    Aİ Şurası 2025-ci ilin dekabrında şura tərəfindən razılaşdırılmış bu kreditin verilmə şərtlərini müəyyən edən sonuncu əsas qanunvericilik aktını qəbul edib. Bunun Avropa Komissiyasına ödənişlərə artıq 2026-cı ilin ikinci rübündə başlamağa imkan verəcəyi gözlənilir.

    Vəsaitlər Ukraynanın ən təxirəsalınmaz büdcə ehtiyaclarının qarşılanmasına, həmçinin 2026-2027-ci illərdə müdafiə-sənaye potensialının inkişafına yönəldiləcək.

    Qeyd olunub ki, maliyyələşmə qanunun aliliyinin təmin edilməsi və korrupsiyaya qarşı mübarizə də daxil olmaqla, sərt şərtlərə əməl edildiyi təqdirdə təqdim ediləcək.

    Kredit Aİ-nin kapital bazarlarındakı borclanmaları hesabına maliyyələşdiriləcək və birliyin büdcə ehtiyatları ilə təmin ediləcək.

    Rusiya-Ukrayna münaqişəsi Avropa İttifaqı (Aİ)
    Кредит ЕС Украине в 90 млрд евро будет погашен за счет репараций от РФ
    EU says Ukraine 90B euro loan to be covered by Russian reparations

