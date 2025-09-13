Ильхам Алиев Чарли Кирк Польша Великое возвращение Катар
    Подозреваемому в убийстве Кирка на следующей неделе предъявят официальные обвинения

    Подозреваемому в убийстве американского консервативного активиста Чарли Кирка 22-летнему жителю штата Юта Тайлеру Джеймсу Робинсону на следующей неделе будут предъявлены официальные обвинения.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Reuters.

    Сообщается, что Робинсон, студент третьего курса программы обучения на электротехника в Техническом колледже Дикси, входящем в систему государственных университетов штата Юта, был задержан в доме своих родителей, примерно в 260 милях (420 км) к юго-западу от места преступления.

    "Его задержали по подозрению в тяжком убийстве и другим обвинениям, которые, как ожидается, будут официально предъявлены в суде в начале следующей недели", - отмечает агентство.

    The Washington Post (WP) ранее сообщал, что Робинсону будут предъявлены обвинения по трем статьям уголовного кодекса.

    Помимо убийства при отягчающих обстоятельствах, ему также вменяют незаконное хранение оружия и воспрепятствование правосудию. 

    Лента новостей