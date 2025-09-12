Ильхам Алиев Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша Великое возвращение
    WP: Убийце Чарли Кирка предъявят обвинения по трем статьям

    Другие страны
    • 12 сентября, 2025
    • 23:17
    Подозреваемому в убийстве американского консервативного активиста Чарли Кирка 22-летнему жителю штата Юта Тайлеру Джеймсу Робинсону будут предъявлены обвинения по трем статьям уголовного кодекса.

    Как передает Report, об этом со ссылкой на оказавшиеся в ее распоряжении документы сообщила газета The Washington Post (WP).

    Помимо убийства при отягчающих обстоятельствах, ему также вменяют незаконное хранение оружия и воспрепятствование правосудию.

