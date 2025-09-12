WP: Убийце Чарли Кирка предъявят обвинения по трем статьям
- 12 сентября, 2025
- 23:17
Подозреваемому в убийстве американского консервативного активиста Чарли Кирка 22-летнему жителю штата Юта Тайлеру Джеймсу Робинсону будут предъявлены обвинения по трем статьям уголовного кодекса.
Как передает Report, об этом со ссылкой на оказавшиеся в ее распоряжении документы сообщила газета The Washington Post (WP).
Помимо убийства при отягчающих обстоятельствах, ему также вменяют незаконное хранение оружия и воспрепятствование правосудию.
