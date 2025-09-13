İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”
    Kirkin qətlində şübhəli bilinən şəxsə gələn həftə rəsmi ittiham irəli sürüləcək

    • 13 sentyabr, 2025
    • 15:20
    Kirkin qətlində şübhəli bilinən şəxsə gələn həftə rəsmi ittiham irəli sürüləcək

    Amerikalı mühafizəkar fəal Çarli Kirki öldürməkdə şübhəli bilinən Yuta ştatının 22 yaşlı sakini Tayler Ceyms Robinsona gələn həftə rəsmi şəkildə ittiham irəli sürüləcək.

    Bu barədə "Report" "Reuters"ə istinadən xəbər verir.

    Daha əvvəl "Washington Post" Robinsonun cinayət məcəlləsinin üç maddəsi ilə ittiham olunacağını yazmışdı.

    Ağır qətl törətməklə yanaşı, o, qanunsuz silah saxlamaqda və ədalət mühakiməsinə mane olmaqda da ittiham olunur.

    Подозреваемому в убийстве Кирка на следующей неделе предъявят официальные обвинения
    Accused sniper jailed in Charlie Kirk killing awaits formal charges in Utah

